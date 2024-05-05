خلال 3 أشهر.. "الأمريكية المحظوظة" تفوز مرتين باليانصيب

في أقل من ثلاثة أشهر، فازت امرأة محظوظة بمليون دولار مرتين في اليانصيب الحكومي الأمريكي "اللوتري".

وأعلن اليانصيب الحكومي، أن كريستين ويلسون من لاية ماساتشوستس الأمريكية، فازت بالجائزة الأخيرة، الأربعاء الماضي، عبر تذكرة فورية (سعر الواحدة 10 دولارات).

وفي فبراير/ شباط، حصلت على جائزتها الأولى بالطريقة ذاتها، وفقًا لشبكة "إي بي سي" الأمريكية

ووفقًا لموقع ماساتشوستس لليانصيب، فإن احتمالات فوز هذا اليانصيب بالذات تبلغ 1 من 8,400,000.

وفي الوقت نفسه، جاء فوز كريستين الأخير من لعبة بقيمة 10 دولارات تسمى "100X Cash" - والتي تبلغ احتمالات فوزها 1 في 1,612,800.

وفي كلا الفوزين، قررت كريستين استلام جائزتها كدفعة لمرة واحدة بقيمة 650 ألف دولار.