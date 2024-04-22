اتهامات بـ "الحسد" تلاحق مذيعة بعد تعرض ضيفها لحادث (فيديو)

تواجه مذيعة مصرية اتهامات بالحسد بعد تعرض موظف سعودي لحادث سير عقب لقائها به الذي بدت فيه مستغربة جداً من الراتب الذي يتقاضاه ومستوى الحياة الذي يعيشه في بلاده.

وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب ذاته بجانب سيارة تعرضت لحادث، بينما يشير بيديه نحوها فيما يبدو أنه يوجه رسالة لتلك المذيعة الشابة التي تعرضت لانتقادات كثيرة.

ورغم كون الشاب بخير كما ظهر في الفيديو، ولم يتعرض لإصابات في الحادث، إلا أن تهشم سيارته جر على المذيعة المصرية انتقادات عديدة واتهمها كثيرون بالحسد منذ ظهورهما في اللقاء قبل أيام.

وكانت المذيعة التي تقدم محتوى عبر قنواتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، قد استوقفت الشاب السعودي في الشارع، وسألته عن عمله وراتبه وراتب والده، ليرد قائلاً إنه يتقاضى عشرة آلاف ريال.