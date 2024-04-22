اتهامات بـ "الحسد" تلاحق مذيعة بعد تعرض ضيفها لحادث (فيديو)
تواجه مذيعة مصرية اتهامات بالحسد بعد تعرض موظف سعودي لحادث سير عقب لقائها به الذي بدت فيه مستغربة جداً من الراتب الذي يتقاضاه ومستوى الحياة الذي يعيشه في بلاده.
وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب ذاته بجانب سيارة تعرضت لحادث، بينما يشير بيديه نحوها فيما يبدو أنه يوجه رسالة لتلك المذيعة الشابة التي تعرضت لانتقادات كثيرة.
ورغم كون الشاب بخير كما ظهر في الفيديو، ولم يتعرض لإصابات في الحادث، إلا أن تهشم سيارته جر على المذيعة المصرية انتقادات عديدة واتهمها كثيرون بالحسد منذ ظهورهما في اللقاء قبل أيام.
وكانت المذيعة التي تقدم محتوى عبر قنواتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، قد استوقفت الشاب السعودي في الشارع، وسألته عن عمله وراتبه وراتب والده، ليرد قائلاً إنه يتقاضى عشرة آلاف ريال.
وتناقل مدونون كثر مقطع الفيديو ذاك، وانتقدوا ردة فعل المذيعة التي بدت مندهشة من كون عائلة الموظف لديها عاملة منزلية وست سيارات، ولم يسلم الموظف أيضاً من تلك الانتقادات بسبب تجاوبه مع المذيعة.
وزادت تلك الانتقادات بعد ظهور الشاب وقد تعرض لحادث سيارة، فيما أبدى مدونون مخاوف على والده أيضاً بعد أن علقت المذيعة باندهاش أيضاً على راتبه التقاعدي.
وكتب أحد المدونين قائلا: "يا رب سترك، الله يهديه باين إنه على نياته تحمس وقال كل شيء، الله يحفظ أهله ويحميهم"، فيما قال آخر يدعى إياد: "لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من الحسد والعين".
ولم تتضح هوية الشاب والمذيعة، كما لا يمكن لـ"إرم نيوز" التحقق من صحة جميع المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.