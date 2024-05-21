مصر.. أغنية جديدة تجمع عمر كمال وبيكا وشاكوش تثير جدلا

أثار مطربو المهرجانات المصرية عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش الجدل بسبب "كليب" أغنيتهم الجديدة والتي تحمل اسم "ولاد موت"؛ بسبب ظهورهم خلاله وهم يحملون العصا.

وتعرض كمال وبيكا وشاكوش لانتقادات من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموهم بالترويج للبلطجة، والتحريض على العنف.

ولم يسلم نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ومجلس نقابته من الانتقادات؛ لكونه السبب في عودة مطربي المهرجانات للساحة، بعد إيقاف معظمهم من قبل النقيب السابق الفنان هاني شاكر.

وحول موقف النقابة من الأزمة، قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن النقابة غير منوط بها محاسبتهم بسبب الفيديو كليب، مشيرا إلى أنه اختصاص نقابة المهن السينمائية كونهم ينفذون تعليمات المخرج.

وأضاف عبد الله: "النقابة تحاسب على الكلمات والألحان وما يخص المهن الموسيقية، أما الفيديو المصور فليس لنا دخل به، وفي حال تجاوزهم في الكلمات ستتدخل النقابة وتفرض عليهم عقوبات رادعة، وهذا ما حذرهم منه النقيب عند توليه النقابة".

جدير بالذكر أن مطربي المهرجانات يعيشون فترة انتعاش في عهد النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل، وذلك بعد حروب ضارية كانت قد حمي وطيسها في عهد النقيب السابق الفنان هاني شاكر، الذي أخذ على عاتقه محاربة أغاني المهرجانات ومؤدييها الذين اعتبرهم يسيئون للفن.