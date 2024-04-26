السعودية.. ظهور نادر للنعام ذوي الرقبة الحمراء بعد انقراضه 100 عام (فيديو وصور)
احتفل المشرفون على محمية طبيعية في شمال السعودية، بتفريخ 3 بيضات، وظهور نادر لفراخ النعام ذوي الرقبة الحمراء بعد نحو 100 عام من انقراضه في المنطقة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية في شمال غرب المملكة، الفراخ الثلاثة بحالة صحية جيدة وهي تتنقل في المحمية التي يُمنع فيها الصيد، وتوفّر ظروف مثالية للحياة الفطرية.
واختفت تلك الطيور من المنطقة، بينما ظلت آثارها موجودة عبر رسومات أثرية قديمة على الصخور والجدران، قبل أن تطلق المحمية برنامجًا لتوطين النعام، في أواخر العام 2021، لضمان توفير بيئة طبيعية ملائمة لزوجين من النعام ذوي الرقبة الحمراء.
ونجح البرنامج بالفعل من خلال تكيّف زوجي النعام في بيئة المحمية، ووضع 12 بيضة للمرة الأولى، في ربيع عام 2024، وتفقيس 3 من صغار النعام ذوي الرقبة الحمراء طبيعيًا.
وتأسست هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، العام 2018، وهي واحدة من محميات كثيرة وواسعة المساحة تنشتر في المملكة الشاسعة، وتستهدف الحفاظ على بيئة طبيعية ونباتية مزدهرة وحياة فطرية سليمة ومستدامة.
ووفرت تلك المحميات ظروفًا مثالية بالفعل لظهور الكثير من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض الكلي، حيث يُمنع الصيد والرعي الجائر والاحتطاب، بينما تعمل شرطة بيئية متخصصة على منع أي تعديات.
وستعيش فراخ النعام الصغيرة إلى جانب حيوانات أخرى توجد في المحمية، لكن بشكل يضمن عدم تعرضها للاعتداء، وبينها: غزال الريم، والمها الوضيحي، والذئب العربي، والثعالب، والقطط، والأرانب البرية، وأنواع من الطيور، مثل: الحبارى الآسيوية، والقوبعة، والعديد من أنواع اللافقاريات، والزواحف.