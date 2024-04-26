السعودية.. ظهور نادر للنعام ذوي الرقبة الحمراء بعد انقراضه 100 عام (فيديو وصور)

احتفل المشرفون على محمية طبيعية في شمال السعودية، بتفريخ 3 بيضات، وظهور نادر لفراخ النعام ذوي الرقبة الحمراء بعد نحو 100 عام من انقراضه في المنطقة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية في شمال غرب المملكة، الفراخ الثلاثة بحالة صحية جيدة وهي تتنقل في المحمية التي يُمنع فيها الصيد، وتوفّر ظروف مثالية للحياة الفطرية.