مشهد يحبس الأنفاس.. طفلة روسية تنجو بأعجوبة من كلاب ضالة(فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من الكلاب تهاجم طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، في إقليم كراسنويارسك كراي أقصى شرق روسيا.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن كاميرا مراقبة، وثقت الحادث الذي وقع في مدينة إيغاركا في إقليم كراسنويارسك كراي، حيث أحاطت خمسة كلاب على الفور بطفلة وهاجمتها.

وفشلت الطفلة في الدفاع عن نفسها؛ إذ سقطت على الأرض وبدأت في الصراخ، قبل أن يهرع أحد سكان المنطقة وينقذها.

ونقلت الطفلة إلى المستشفى، بعد أن أصيبت بجروح في أسفل ساقيها وساعديها، في حين تم رفع قضية جنائية بتهمة الإهمال بحق المسؤولين عن مكافحة الحيوانات الضالة.