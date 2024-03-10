أكراد العراق يسعون لحفظ تراثهم المكتوب رقميا

يحاول الأكراد في العراق، مواكبة التطورات التكنولوجية، ويسعون لحفظ تاريخهم المكتوب رقميا، من أجل الحفاظ على الوثائق التي بحوزتهم، وتروي تاريخهم، وتفاصيل حياتهم القديمة.

وبالفعل هذا ما يقوم به زملاء لصون المخطوطات الكردية رقيما، بهدف حفظ الكتب القديمة والنادرة والمتهالكة، رقميا خشية اندثارها، وفق وكالة "فرانس برس".

ولوحظ ريبين بشتيوان، وهو يقلب بتأنٍّ صفحات كتاب قديم اصفّرت أوراقه داخل حافلته الصغيرة في إقليم كردستان العراق، ويصوّرها على حاسوبه لحفظها رقميًّا في إطار مهمة يقوم بها مع زميلين له لصون المخطوطات الكردية.

ويقول الشاب البالغ من العمر 23 عامًا أثناء توقف الحافلة في مدينة دهوك الكردية "هدفنا هو حفظ الكتب القديمة والنادرة والمتهالكة، رقمياً، كي لا تندثر".

ويضيف الشاب فيما كان ينسخ مذكّرات لأستاذ كردي نشرت في العام 1960 "إنه لعمل مقدّس أن تقوم بحفظ تاريخ وثقافة كردستان".

ويجول بشتيوان مرةً واحدةً في الأسبوع مع زميلين له، بحافلة بيضاء صغيرة من أربيل عاصمة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، إلى مدنه وقراه في شمال العراق.

ويأمل هؤلاء إيجاد كتب "قديمة ونادرة" تتضمّن معلومات عن الأكراد وتاريخهم، وتعود لأكثر من 40 عامًا حتى قرون من الزمن، وتشمل جميع اللهجات والثقافات الكردية المتنوعة.