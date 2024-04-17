انقسام حول انفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر (فيديو)

تداول نشطاء على نطاق واسع عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للفنان أحمد عبد العزيز وهو ينفعل على أحدهم أثناء تقديمه واجب العزاء في الفنانة المصرية الراحلة شيرين سيف النصر.

وظهر الفنان متجهما وفي حالة من الحزن وهو يغادر سرادق العزاء محاطا بالعديد من الصحفيين والمعجبين الذين أشهروا كاميرات هواتفهم لتوثيق ظهور الفنان المصري، إلا أنه انفعل على أحدهم محذرا إياه من الاقتراب أو التلامس وقال " إوعى إيدك يالا.. ولا "، ليرد الآخر"عادي ..عادي".

ولم يتضح بشكل مؤكد إذا ما كان الشخص الموجه إليه التحذير معجب أم صحفي.