السجن 3 أعوام لرجل اختلق وفاته بحادث بحري

حُكم على رجل ألماني بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات؛ بسبب اختلاقه خبر وفاته في حادث بحري مدبر في بحر البلطيق، بعدما أدين بـ14 تهمة بمحاولة الاحتيال التأميني. كما حُكم على زوجة الرجل بفترة مراقبة لمدة عامين، اليوم الأربعاء، لدورها في الجريمة.

واختلق الزوجان وفاة الرجل في حادث قارب في خليج كيل في أكتوبر 2019، في محاولة لجمع نحو أربعة ملايين يورو (4ر4 مليون دولار) من مدفوعات التأمين على الحياة والحوادث.

وبعد اختلاق وفاة الرجل المفترضة، اختبآ لشهور أولا في هامبورغ ثم في بلدة شفارمشتات وسط ألمانيا، لكن الشرطة تعقبت الرجل خلال مداهمة في مايو 2020.

وأدين الثنائي سابقًا في القضية بعد محاكمة في فبراير2021، ولكن إحدى محاكم الاستئناف أمرت لاحقا بإجراءات جديدة بناء على مزاعم إضافية بمحاولة الاحتيال على شركات تأمين أخرى.

وقال رئيس محكمة كيل الإقليمية، شمال ألمانيا، يوهان كوميل، اليوم الأربعاء، إن الخطابات أثبتت نية الزوجين "الحصول على الأموال في أسرع وقت ممكن من أكبر عدد من شركات التأمين المحتملة".