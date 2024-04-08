جامع الدرويشية في دمشق.. طراز العمارة الشامية العثمانية (صور)

يعد جامع الدرويشية من المساجد الأثرية الهامة في دمشق. فقد بني عام 982هـ/ 1574م، أثناء حكم السلطان العثماني مراد خان الثالث، ووالي دمشق درويش باشا بن رستم باشا، الذي عُرف الجامع باسمه.

ويشتهر الجامع ببركة الماء التي تتوسط باحته، ورواقه الطويل المرفوع على أعمدة ومقنطرات مبنية بالحجر "الأبلق" الأبيض والأسود الذي يغلب على أساليب البناء الدمشقي، وقببه الكثيرة.