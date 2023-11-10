الأمير هاري يربح جولة جديدة في معركته ضد صحف بريطانيا

ردّ قاض بريطاني، الجمعة، طعناً تقدّمت به الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميل" لمحاولة إنهاء الدعاوى القضائية التي رفعها الأمير هاري والمغني إلتون جون وشخصيات أخرى ضدّها، متّهمين إياها بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني.

ويمهّد الحكم، الذي أصدرته المحكمة العليا في لندن، الطريق لإطلاق محاكمة في إحدى الدعاوى الكثيرة التي رفعها الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث ضد صحف شعبية بريطانية.

ويتّهم دوق ساسكس وستة من المشاهير البريطانيين مجموعة "أسوشييتد نيوز" (ANL) باستخدام أساليب غير قانونية لتحصيل معلومات عنهم، بينها الاستعانة بمخبرين، والتنصت على المكالمات الهاتفية، وانتحال شخصيات للحصول على بيانات طبية.

وخلال جلسة أولى انعقدت في آذار/مارس في لندن، طلبت الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميل"، والتي تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات، من القاضي عدم إطلاق محاكمة في القضية، مؤكدةً أنّ اللجوء إلى القضاء أتى "متأخراً جداً".