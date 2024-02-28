"هبرة.. مش كده يا دكتور".. السيسي يمازح مسؤولين مصريين (فيديو)

وبحسب ما يظهر في مقطع الفيديو، خاطب السيسي رئيس وزرائه بالقول "انت جت لك بقى الفلوس، مش كده يا دكتور، واتحولت لك خلاص".

بعد ذلك سأل السيسي عن محافظ البنك المركزي الذي مازحه بالقول "أول مرة أشوفك بتضحك"، وهو ما أثار ضحكا واسعا بين الحاضرين.

وعاد السيسي لمخاطبة رئيس الوزراء بالقول: "لازم ناخد هبرة نحطها في الصندوق"، في إشارة إلى صندوق "قادرون باختلاف"، الذي تم إنشاؤه بهدف التنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.