سألته عن سبب تأخره فطعنها.. رحيل مأساوي لزوجة مصرية

حادث مروع شهدته مدينة "المحلة"، التي تقع شمالي مصر على بعد 60 كم من القاهرة،إذ لقيت زوجة شابة مصرعها بطريقة مأساوية على يد زوجها لمجرد أنها كانت قلقة عليه وسألته عن سبب تأخره حين عاد إلى المنزل.

وأكدت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية وقوع مشادة كلامية بين الزوجين على إثر استفسار الزوجة، وتطور الأمر إلى شجار وصراخ؛ ما دفع الزوج إلى إحضار سكين كبير من المطبخ، مسددًا إلى قلب زوجته بضع طعنات قاتلة لتسقط مضرجة في دمائها.

وبحسب أقوال والد الضحية، اعتادت الزوجة على لوم وعتاب زوجها مؤخرًا بسبب تكرار تأخره في العودة إلى المنزل بعد انتهاء ساعات عمله، وهو ما كان يسبب له نوعًا من الضيق.

وعلمت أسرة الزوج بوقوع الجريمة في الحال، بينما لم تعلم أسرة الزوجة إلا في اليوم التالي حين ورد بلاغ إلى قسم الشرطة بالحادث، وتوجهت قوة أمنية لضبط الزوج الذي اعترف بجريمته، لكنه لم يدافع عن نفسه حتى الآن.

وكشفت التحريات عن مفارقة تتمثل في أن الزوجين اقترنا ببعضهما حديثًا بعد قصة حب قوية وأنجبا طفلهما الأول مؤخرًا وكانت حياتهما إجمالا تتسم بالهدوء.