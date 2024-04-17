دمية تثير موجة غضب في بريطانيا

وأضافت آن أنها لا تعتقد أن أصحاب المتجر يفهمون المغزى من وراء الدمية، موضحة أنه "حتى صديقتي عندما ذهبت للتحدث إلى الموظفين بشأن الدمية، رفضوا إيقاف عرضها في البداية".

وتابعت: "ولكن عندما توجهت إلى المتجر للتحدث معهم في الشأن ذاته، أخبرتني إحدى الموظفات بأنها لا تشعر بأن الدمية مثيرة للعنصرية، إذ سبق لها بيع أغراض أفريقية، ولا تعدو هذه الأشياء كونها بضاعة معروضة للبيع.

وأكدت أن المتجر أوقف عرض الدمية، الآن، على واجهته، تجنبًا لإثارة شعور السكان وحفيظتهم.