القضية التي عصفت بأستراليا.. تأكيد على اغتصاب موظفة في مبنى البرلمان

لسنوات، صدمت ادعاءات الاغتصاب في مبنى البرلمان، التي ورطت وزراء في الحكومة وشخصيات إعلامية وموظفين سياسيين في معارك قانونية ومدنية معقدة، الشارع الأسترالي.

ووصلت الملحمة إلى نهايتها يوم الاثنين الماضي، عندما أعلن القاضي مايكل لي أنه مقتنع، بأن "بروس ليرمان" اغتصب زميلته الموظفة الحكومية "بريتاني هيغينز" في عام 2019.

وزعمت هيغينز أنها تعرضت للاغتصاب في الجناح الوزاري لوزيرة الدفاع آنذاك، ليندا رينولدز، وهي نائبة عن الحزب الليبرالي، والتي تعمل معها هيغينز وليرمان، مؤكدة أنها تعرضت لضغوط من الحكومة لعدم كشف أي معلومات، وأثارت هذه الاتهامات أكثر من اثنتي عشرة قضية قانونية.

وفي محاكمة جنائية عام 2022، أكد ليرمان أنه "غير مذنب" في تهمة الاغتصاب، وتم إلغاء المحاكمة بعد أن حصل أحد المحلفين على معلومات خارج نطاق الأدلة المقدمة في المحكمة. وفي ديسمبر من ذلك العام، أسقط المدعون التهم الموجهة إليه بتهمة اغتصاب هيغينز، قائلين إن إعادة المحاكمة ستشكل "خطرًا غير مقبول" على صحتها.