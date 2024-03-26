بردّ صادم.. نزار الفارس يكشف حقيقة خطوبته لحورية فرغلي (فيديو)

تحدث الإعلامي العراقي المثير للجدل نزار الفارس، للمرة الأولى، عن حقيقة خطوبته من الفنانة المصرية حورية فرغلي، خلال الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه التلفزيوني، قبل أشهر.

وكان رد الفارس صادماً وغير مفهوم للكثيرين، خاصة المذيعة بسمة وهبة التي استضافته في برنامجها، حيث قال إن الخطوبة لم تكن حقيقية ولم تكن خدعة، بل كانت "خطوبة في برنامج".

وكرر نزار الفارس رده بعد استغراب المذيعة من إجابته، قائلاً إن الخطوبة "لم تكن حقيقة ولا تمثيلاً"، مضيفاً: "خطوبة وهي راضية وأنا راض"، إلا أنه عاد وقال إن الخطوبة "حقيقية في البرنامج".

وأكد نزار أن حلقته كانت جميلة وراقية مع صديقته العزيزة الفنانة حورية فرغلي وهي أحبتها وأنا كذلك والمشاهد استمتع، وذهبت لحورية للمنزل، ولا يوجد أي خلاف بينننا.