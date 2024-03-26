بردّ صادم.. نزار الفارس يكشف حقيقة خطوبته لحورية فرغلي (فيديو)
تحدث الإعلامي العراقي المثير للجدل نزار الفارس، للمرة الأولى، عن حقيقة خطوبته من الفنانة المصرية حورية فرغلي، خلال الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه التلفزيوني، قبل أشهر.
وكان رد الفارس صادماً وغير مفهوم للكثيرين، خاصة المذيعة بسمة وهبة التي استضافته في برنامجها، حيث قال إن الخطوبة لم تكن حقيقية ولم تكن خدعة، بل كانت "خطوبة في برنامج".
وكرر نزار الفارس رده بعد استغراب المذيعة من إجابته، قائلاً إن الخطوبة "لم تكن حقيقة ولا تمثيلاً"، مضيفاً: "خطوبة وهي راضية وأنا راض"، إلا أنه عاد وقال إن الخطوبة "حقيقية في البرنامج".
وأكد نزار أن حلقته كانت جميلة وراقية مع صديقته العزيزة الفنانة حورية فرغلي وهي أحبتها وأنا كذلك والمشاهد استمتع، وذهبت لحورية للمنزل، ولا يوجد أي خلاف بينننا.
وشدد على أن أي انتقاد في الإعلام أو مواقع التواصل لا يعنيه، وقال إن ما تقوله حورية أحياناً هو مجرد كلام في الإعلام، نافياً أن يكون قد قدم لها رشوى للاعتراف بفيديو الخطوبة.
وكان الفارس يرد على حديث لحورية فرغلي اتهمته فيه بالرشوى وتقديمه 50 ألف جنيه رشوة لأحد الأشخاص من أجل إقناعها بالموافقة على تمثيلية الخطوبة، واتهمته بالسعي وراء الترند.
وقال الإعلامي العراقي إنه لا يمكن أن يقدم لحورية فرغلي 50 ألف جنيه ما يعادل 800 دولار بل يجب أن يعطيها 2 مليون جنيه، مؤكداً أنه قدم لها أموالاً مقابل الحلقة التي استضافها خلالها.
وأكد أنه دفع أموالاً لكل الفنانين الذين استضافهم، مؤكداً أن الوحيد الذي وقع خلاف معه هو المغني الشعبي سعد الصغير، مرجعاً غضب الأخير منه إلى إحراجه خلال الحلقة.