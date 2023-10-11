كيف تتحدث مع أطفالك عن الحرب بحسب أعمارهم؟

في ظل الأحداث التي يعيشها العالم اليوم، قد يكون من الصعب شرح الحروب والقصف والهجمات للأطفال بشكل مفصّل، خاصة وأن أدمغتهم الصغيرة غير قادرة على استيعاب الأحداث المعقدة.

ووفقًا لموقع "ديربورن" الأمريكي، أفادت خبيرة التربية الدكتورة "ديبورا جيلبوا" أنه "من الأفضل الانتظار حتى يبلغ الأطفال 8 سنوات أو أكثر للحديث معهم عن الأحداث العالمية الجادة، ومن المهم توعيتهم وإعدادهم نفسيًّا لما قد يسمعونه أو يشاهدونه".

وأضافت: "يجب على الوالدين التأكد من معالجة مشاعرهم والسيطرة عليها قبل التحدث مع أطفالهم، ويجب أن تستقر المعلومات وتترتب في أذهانهم".

وقال أخصائيون نفسيون لموقع Today's Parent أن على الوالدين التأكيد على أطفالهم بأنهم مصدر معلوماتهم الأول، ففي حال كانت لديهم أسئلة حول أشياء سمعوا عنها أو شاهدوها في الأخبار، فيجب عليهم أن يأتوا إليهم أوَّلاً لطرح الأسئلة.

وأضافوا أنه يجب على الأبوين طمأنة أطفالهم والتأكيد على أنهم بأمان معهم، من خلال إخبارهم بأن أحداثًا مخيفة قد تحدث في العالم، ولكنها نادرة.

والنصيحة الأهم بحسب الأخصائيين هي اعتراف الآباء لأطفالهم بوجود أشخاص سيئين في العالم، إلا أن نسبتهم قليلة بالنسبة لأولئك الطيبين، وأنه من الصعب فهم لماذا يفعل بعض الأشخاص ما يفعلونه.