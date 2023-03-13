ماذا فعل أخطر ثعبان في العالم بمصور جريء؟

وبدأ المغامر مع فريقه في إجراء مسح بالمنطقة للعثور على "أناكوندا" الذي كان يطفو على سطح المستنقعات، وبمجرد رؤيته حاول الاختفاء في الماء.

وخلال التصوير، اقترب "أناكوندا" من الكاميرا ولامسها بلسانه، ومن ثم عاد إلى وضعيته السابقة، حيث حرص غونتر على البقاء هادئًا حتى لا يثير أي ردة فعل عدوانية لهذا الثعبان.

وأوضح غونتر أن "أناكوندا" فحص الكاميرا الخاصة به بلسانه لمدة 30 ثانية ثم تراجع بشكل تلقائي إلى وضعيته السابقه، حيث أشعره ذلك بالراحة وحفزه على الاقتراب منه ببطء وتصوير مشاهد غير مسبوقة لرأسه وعينيه الزجاجيتين.