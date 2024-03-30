إصابة نسرين أمين في "رامز جاب من الآخر"‎

أصيبت الفنانة المصرية نسرين أمين في قدمها خلال حلقة الليلة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، بعد سقوطها من مرتفع في الفقرة الأولى من المقلب.

ووقعت الفنانتان نسرين أمين ويسرا اللوزي ضحيتين للفنان رامز جلال في برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر، حيث استقبلهما بمقدمته المعهودة قائلا: "واحده نجحت لأنها بيئة ودمها خفيف، بس حبت تعمل دور البنت الكيوت والتانية بنت ذوات ومولودة في الزمالك ليه تعملي فيها دور بنت بيئة، جوز المدعيين يسرا اللوزي ونسرين أمين".