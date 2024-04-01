قتل أخته في حضور والدهما.. وشقيقه صوّر الجريمة (صور)

اعتقلت الشرطة الباكستانية، رجلا زعم أنه قام بتصوير شقيقه وهو يخنق أختهما حتى الموت، في جريمة "شرف" جديدة أثارت الجدل والغضب في البلاد.

وفي التفاصيل، قُتلت "ماريا بيبي"، 22 عاماً، ليلة 17 مارس الماضي، على يد شقيقها "محمد فيصل" وبحضور والدها "عبد الستار"، بالقرب من بلدة "توبا تيك سينغ" في إقليم البنجاب بوسط شرق باكستان.

ويظهر مقطع الفيديو الذي صوره "شهباز" شقيق الضحية الآخر، وانتشر بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأخ فيصل وهو يخنق شقيقته على السرير في منزل العائلة، بينما كان والدهما يجلس في مكان قريب.

ويظهر الفيديو شهباز وهو يقول "يا أبي، قل له أن يتركها"، ولكن الأب يرفض، بينما يواصل "محمد" خنق شقيقته لأكثر من دقيقتين.

وفي نهاية الفيديو وعندما ينتهى فيصل من قتل شقيقته، يقدم له والده الماء ليشرب.