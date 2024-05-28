رحالة سعودي شهير تقوده الصدفة لمهمة إنقاذ ناجحة (فيديو)

تمكن الرحالة السعودي أبو دخيل الزلفاوي، من إنقاذ ناقة من الغرق، وأنهى معاناتها حيث كانت عالقة في وادي "ثراد" بمنطقة الباحة غرب السعودية.

وكان الزلفاوي في رحلة اعتيادية في البراري، عندما شاهد الناقة عالقةً في الوادي، ليقرر التوقف لإنقاذها رغم محاولات مرافقيه ثنيه عن ذلك بسبب صعوبة المهمة.

ووثّق الزلفاوي عبر مقطع فيديو مهمة الإنقاذ كاملة، حيث يتابعه عشاق البر ورحلات الطبيعة، قاطعاً الوادي محاولاً إبعاد أغصان كبيرة تعيق الناقة من تخليص نفسها، قبل أن يستعين بسيارته لجر تلك الأغصان القوية بحبل ويحرر الناقة.

وتلقى الزلفاوي سيلاً من عبارات الثناء والشكر على مبادرته لإنقاذ الناقة العالقة، عندما نشر الفيديو على حسابه في "تيك توك"، قبل أن ينتشر الفيديو في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى التي تفاعل مدونوها مع مروءة الزلفاوي على حد وصف الكثيرين.