مفاجآت جديدة في الجزء الثاني من سلسلة "هاري وميغان"
فجرت ميغان ماركل مفاجأة من العيار الثقيل في الجزء الثاني من سلسلة "ميغان وهاري" الذي انطلق عبر نتفلكس قبل ساعات.
وقالت ميغان إن مساعدها الخاص الذي كان يعمل سابقا مع الملكة اليزابيث، شبّه العائلة الملكية البريطانية بالأسماك التي تسبح بانسجام، وأن ميغان "كائن حي أجنبي".
وأكدت ميغان أن مساعدها، الذي عينه القصر، أخبرها أن عائلة الأمير هاري سترفضها في البداية، إلا أنها ستتأقلم وستسير الأمور بشكل "مذهل" لاحقا.
نوايا انتحار ميغان
في مقطع آخر من الجزء الثاني للسلسلة الوثائقية، ظهرت والدة ميغان، دوريا راغلاند، وهي تبكي مشيرة إلى أنها قلقت كثيرا على صحة ابنتها العقلية، عندما كانت تسكن في المملكة المتحدة.
وكشفت الأم أنها شعرت كأنها "غير قادرة" على حماية ابنتها، التي فكرت مرارا بالانتحار.
وعلقت دوريا: "لم يكن باستطاعتي حماية ابنتي، ولم يستطع هاري أيضا توفير الحماية لها.. أتفهم الضغط الذي وقع عليهما".
علاقة "دافئة" مع الملكة
كشفت ميغان في الحلقات الجديدة طبيعة علاقتها بالملكة إليزابيث، فقالت إنها عاملتها كأنها جدتها منذ لقائهما الأول، مؤكدة أنها سعدت كثيرا بمشاركتها عدة مناسبات عامة عام 2018.
وقالت ميغان: "بعد زواجي من هاري، استقليت أنا والملكة القطار سويا، وتناولنا الفطور معا، وقضيت وقتا رائعا معها".
وأكدت الدوقة المعتزلة أن علاقتها بالملكة الراحلة كانت "دافئة" أكثر مما ظهر في العلن، مستذكرة الموقف الذي وضعت فيه الملكة الغطاء على ركبتيها خلال تواجدهما في السيارة، بعد الانتهاء من حضور إحدى المناسبات.