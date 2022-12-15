مفاجآت جديدة في الجزء الثاني من سلسلة "هاري وميغان"

فجرت ميغان ماركل مفاجأة من العيار الثقيل في الجزء الثاني من سلسلة "ميغان وهاري" الذي انطلق عبر نتفلكس قبل ساعات.

وقالت ميغان إن مساعدها الخاص الذي كان يعمل سابقا مع الملكة اليزابيث، شبّه العائلة الملكية البريطانية بالأسماك التي تسبح بانسجام، وأن ميغان "كائن حي أجنبي".

وأكدت ميغان أن مساعدها، الذي عينه القصر، أخبرها أن عائلة الأمير هاري سترفضها في البداية، إلا أنها ستتأقلم وستسير الأمور بشكل "مذهل" لاحقا.

نوايا انتحار ميغان

في مقطع آخر من الجزء الثاني للسلسلة الوثائقية، ظهرت والدة ميغان، دوريا راغلاند، وهي تبكي مشيرة إلى أنها قلقت كثيرا على صحة ابنتها العقلية، عندما كانت تسكن في المملكة المتحدة.