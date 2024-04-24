سافر عبر الزمن.. رجل يدّعي امتلاكه دليلاً على الحياة بعد 4 آلاف عام

زعم رجل، لم يتم الكشف عن هويته، أنه كان جزءًا من برنامج سرّي لإرسال الأشخاص إلى المستقبل في التسعينيات من القرن الماضي.

ويدّعي الرجل، الذي ظهر في فيديو غريب، على قناة "آبيكس"، المتخصصة في الغموض والخوارق، أنه يعرف عن "التقنيات السرية" وما يخبئه المستقبل للبشرية في عام 6000، حيث إن البشرية ستعيش في سلام في ظل الحكم الخيري لـ"الذكاء الاصطناعي".

وفي المقطع، يؤكد الرجل أن لديه صورة لمدينة، لم يتم ذكر اسمها، تثبت أن "السفر عبر الزمن حقيقي". ومع ذلك، فإن الصورة غير واضحة، فيما يبرر الرجل أن هذا الأمر طبيعي عند السفر عبر الزمن.