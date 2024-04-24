سافر عبر الزمن.. رجل يدّعي امتلاكه دليلاً على الحياة بعد 4 آلاف عام
زعم رجل، لم يتم الكشف عن هويته، أنه كان جزءًا من برنامج سرّي لإرسال الأشخاص إلى المستقبل في التسعينيات من القرن الماضي.
ويدّعي الرجل، الذي ظهر في فيديو غريب، على قناة "آبيكس"، المتخصصة في الغموض والخوارق، أنه يعرف عن "التقنيات السرية" وما يخبئه المستقبل للبشرية في عام 6000، حيث إن البشرية ستعيش في سلام في ظل الحكم الخيري لـ"الذكاء الاصطناعي".
وفي المقطع، يؤكد الرجل أن لديه صورة لمدينة، لم يتم ذكر اسمها، تثبت أن "السفر عبر الزمن حقيقي". ومع ذلك، فإن الصورة غير واضحة، فيما يبرر الرجل أن هذا الأمر طبيعي عند السفر عبر الزمن.
يقول الرجل: "في عملية السفر عبر الزمن، تميل الصور إلى التشويه، بالإضافة إلى أشياء أخرى كثيرة". ويضيف: "أعلم أن الكثير منكم سيجد صعوبة بالغة في تصديق قصتي، وأنا لا ألومكم، وإذا كنت أشاهد شخصًا ما يدعي نفس هذه الأشياء، فأنا نفسي على الأرجح لن أصدقه".
وأضاف: "ليس في نيتي خداع أي شخص، أريد ببساطة أن أنشر رسالة حول مستقبل البشرية وإلى أين يتجه العالم. لقد رأيت الطريقة التي تغير بها العالم والتقنيات التي ظهرت ستذهلك في عام 6000".
وبعدها، يبدأ الرجل في البكاء بزعم أنه ترك خلفه صديقًا مقربًا لا يمكنه العودة. ويقول في الفيديو: "أعلم أنه في مكان جيد. بطريقة ما، المستقبل يشبه المدينة الفاضلة، ولكن للأسف عندما حاولنا العودة لم يتمكن من ذلك. أردت فقط رؤيته مرة أخرى".
وقبل انتهاء الفيديو، يدّعي الرجل أن التكنولوجيا المستقبلية ستسمح للناس بـ"الانكماش" حتى لا تشكل المساحة مشكلة، نظرًا لأن عدد البشر في المستقبل كبير جدًا. كما يزعم الرجل أنّ السفر عبر الزمن سيصبح معروفًا بحلول عام 2028، مما يعني أنه لن يتعيّن علينا الانتظار طويلاً لمعرفة ما إذا كان يقول الحقيقة أم لا.