باريس تتعرض لهجوم "بق الفراش" وتدخل عاجل من الحكومة الفرنسية

تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة الشكاوى من وجود كثيف لآفة "بق الفراش" في دور سينما وقطارات فائقة السرعة ومترو باريس، وفي منطقة الانتظار بمطار "رواسي".

ودفعت هذه الشكاوى بلدية باريس إلى مطالبة الحكومة بإيجاد حل لمشكلة "بق الفراش"، قبل أن ترد الحكومة.

وطلبت بلدية باريس، الخميس، من الحكومة وضع "خطة عمل" لمكافحة بقّ الفراش، معربة عن قلقها من عودة هذا النوع من الطفيليات "بكثافة".

ورأى النائب الأول لرئيس البلدية إيمانويل غريغوار أن "على الدولة أن تعقد اجتماعاً عاجلاً لجميع المعنيين؛ من أجل تنفيذ خطة عمل تتناسب مع حجم هذه الآفة، فيما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية".

بدوره، كتب وزير النقل كليمان بون على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سأجمع الجهات المشغّلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل، للبحث في الإجراءات المتخذة".

وتعهد الوزير بـ"العمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم، وتوفير حماية أكبر لهم".