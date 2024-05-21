"ميسي الحشيش".. ترقب واسع لمحاكمة عصابة بارون المخدرات عبد الله الحاج
تترقب العديد من الأوساط حول العالم انطلاق محاكمة شبكة بارون المخدرات المغربي عبد الله الحاج الصادق الممباري الشهير بلقب "ميسي الحشيش".
وتحظى محاكمة المجموعة التي تتألف من 26 متهماً في شبكة تهريب الحشيش بين المغرب وإسبانيا، باهتمام واسع نظراً للأحكام التي قد تصدر بحقهم ويرجح أن تصل إلى 445 عاماً.
واكتسب بارون المخدرات المغربي لقب "ميسي الحشيش" لقدرته على المناورة في لعبة المخدرات الدولية ومراوغة السلطات الأمنية للدول، علاوة على حبه الشديد لنجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي ونادي برشلونة.
وظهر كعميد لفريق وداد طنجة بقسم الهواة، واشتهر بمرافقته لشخصيات معروفة في عالم الرياضة، بمن فيهم رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز.
وتجمع "البارون" صداقة بمدافع ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة عند المغاربة والإسبان حول تلك العلاقة.
من هو "ميسي الحشيش"؟
ولد عبدالله الصادق في طنجة عام 1983، وولج إلى عالم الإجرام والمخدرات مبكراً حين انتقل إلى العيش مع أسرته في إسبانيا، وأصبح بمرور السنوات واحداً من أكبر تجار المخدرات
ويعيش "ميسي" المغربي حالياً بكامل حريته وينعم بحياته بشكل طبيعي في مدينة "طنجة" شمال المغرب.
ويعتبر "البارون" من أخطر المجرمين المطلوبين في إسبانيا، وأفلت من عدة كمائن نصبت له، وفر من الشرطة في "الجزيرة الخضراء" في إبريل 2019.
وسبق أن قضى عبدالله الحاج، الذي كان يعرف نفسه لزبائنه بأنه "ميسي"، عقوبة السجن في صيف عام 2015 بسجن قرطبة.
وستجري محاكمة عصابة الصادق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في المحكمة الإقليمية في قاديس، ويواجهون تهماً تتعلق بحمل السلاح والاعتداء على رجال الأمن .