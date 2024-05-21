"ميسي الحشيش".. ترقب واسع لمحاكمة عصابة بارون المخدرات عبد الله الحاج

من هو "ميسي الحشيش"؟

ولد عبدالله الصادق في طنجة عام 1983، وولج إلى عالم الإجرام والمخدرات مبكراً حين انتقل إلى العيش مع أسرته في إسبانيا، وأصبح بمرور السنوات واحداً من أكبر تجار المخدرات

ويعيش "ميسي" المغربي حالياً بكامل حريته وينعم بحياته بشكل طبيعي في مدينة "طنجة" شمال المغرب.

ويعتبر "البارون" من أخطر المجرمين المطلوبين في إسبانيا، وأفلت من عدة كمائن نصبت له، وفر من الشرطة في "الجزيرة الخضراء" في إبريل 2019.

وسبق أن قضى عبدالله الحاج، الذي كان يعرف نفسه لزبائنه بأنه "ميسي"، عقوبة السجن في صيف عام 2015 بسجن قرطبة.

وستجري محاكمة عصابة الصادق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في المحكمة الإقليمية في قاديس، ويواجهون تهماً تتعلق بحمل السلاح والاعتداء على رجال الأمن .