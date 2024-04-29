في عرضين منفصلين.. السيرك الأوكراني يتلقى ضربة مزدوجة (فيديو)
تعرَّض السيرك الأوكراني لضربة قوية، عقب وقوع حادثتين خطيرتين في عرضين تفصل بينهما أيام قليلة، حيث سقط طفلان بهلوانيان من ارتفاع 12 قدمًا بعد أيام فقط من مهاجمة دب لمدربه بشراسة.
وفي الحادثة الأولى، اصطدم الصبي ويبلغ من العمر 15 عامًا، والفتاة وتبلغ من العمر 12 عامًا بالحلقة المضيئة بينما كان يراقبهما جمهور مرعوب من الأطفال والآباء، وهو ما أدى إلى سقوطهما.
وأظهرت لقطات مرعبة الطفلين وهما يتأرجحان من حبل سميك في دائرة حول المسرح بينما كانت الفتاة تتشبث بساق الصبي. وبينما كانا يقتربان من إكمال حلقة كاملة، أطلق الصبي الحبل فجأة وسقط الطفلان على الأرض الصلبة، ويبدو أنهما اصطدما بزاوية المسرح.
وذكرت صحيفة إنفورماتور المحلية أن الصبي أصيب بكسر في ساقيه، وأصيبت الفتاة بارتجاج في المخ، وكلا الطفلين موجود حاليًّا في المستشفى تحت المراقبة بعد كارثة السيرك. وأضافت "تم فتح قضية جنائية، لفحص ما إذا كانت قواعد الصحة والسلامة تم انتهاكها".
وقبل ذلك بأيام قليلة، وفي السيرك ذاته بمدينة زابوروجيا، قام دب بني بهجوم غاضب على أحد المدربين أمام المتفرجين. والتقطت لقطات من أحد المتفرجين اللحظة التي قفز فيها المخلوق البني على رجليه الخلفيتين واندفع نحو المدرب لمهاجمته.
ومزَّق الدب قميص الرجل بمخالبه، تاركًا ثقوبًا كبيرة في القماش بينما كان المدرب يحاول السيطرة على الحيوان. ويمكن رؤية الدب وهو يرتجف بشدة عندما ينزل على أرجله الأربعة، ويهز رأسه بغضب بينما يحاول المدرب تهدئته عن طريق سحب حبل متصل برأس الحيوان.
وتستمر عروض السيرك في أوكرانيا ومختلف الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي السابق، فيما يستمر استخدام الحيوانات في هذه العروض.