في عرضين منفصلين.. السيرك الأوكراني يتلقى ضربة مزدوجة (فيديو)

تعرَّض السيرك الأوكراني لضربة قوية، عقب وقوع حادثتين خطيرتين في عرضين تفصل بينهما أيام قليلة، حيث سقط طفلان بهلوانيان من ارتفاع 12 قدمًا بعد أيام فقط من مهاجمة دب لمدربه بشراسة.

وفي الحادثة الأولى، اصطدم الصبي ويبلغ من العمر 15 عامًا، والفتاة وتبلغ من العمر 12 عامًا بالحلقة المضيئة بينما كان يراقبهما جمهور مرعوب من الأطفال والآباء، وهو ما أدى إلى سقوطهما.

وأظهرت لقطات مرعبة الطفلين وهما يتأرجحان من حبل سميك في دائرة حول المسرح بينما كانت الفتاة تتشبث بساق الصبي. وبينما كانا يقتربان من إكمال حلقة كاملة، أطلق الصبي الحبل فجأة وسقط الطفلان على الأرض الصلبة، ويبدو أنهما اصطدما بزاوية المسرح.