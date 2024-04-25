إيران.. حريق قرب مستشفى جنوبي طهران (فيديو)

وقالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" المحلية، إن "حريقًا مروعًا وقع في مستودع لتخزين مستحضرات التجميل في شارع الشهيد رجائي بالقرب من مستشفى هفت تير".

وأضافت الوكالة، أن "فرق الإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى مستشفى هفت تير".

ولم ترد أي تفاصيل بعد عن أسباب الحريق، وحجم الأضرار والخسائر.

وتم بناء المستشفى، العام 1962، على أرض مساحتها 120 ألف متر مربع، وهو مركز تعليمي وعلاجي تابع لجامعة إيران للعلوم الطبية.