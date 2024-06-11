ناشطون يعتدون على لوحة الملك تشارلز المثيرة للجدل (فيديو)

وغطَّى الناشطان رأس الملك بلافتة لشخصية الرسوم المتحركة البريطانية "والاس" من المسلسل الكوميدي "والاس وغروميت"، كما تم إلصاق تعليق يقول: "لا يوجد جبن غروميت، انظر إلى كل هذه القسوة في مزارع RSCPA".

وتم تصميم هذا الإجراء للفت الانتباه إلى تقرير الجماعة المدافعة عن حقوق الحيوان، الذي صدر، الأحد، والذي وصفته بأنه "تحقيق دامغ" في 45 مزرعة تابعة لمجموعة RSCPA ، وأكدته مؤسسة خيرية لرعاية الحيوان هي الجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوانات.

ويقول التقرير إن المشاركين في صياغته "وجدوا القسوة والمعاناة على الحيوانات في كل مزرعة، بما في ذلك مشاهد مزعومة لصغار الدجاج الميت والمحتضر، والخنازير الميتة التي تركت في ممرات المزرعة، وسمك السلمون يأكله قمل البحر حيًا".

وزعم تقرير الجماعة المدافعة عن حقوق الحيوان أنه وجد 280 انتهاكًا قانونيًا في المزارع الـ45 .

وقال دانييل جونيبر، أحد أفراد الجماعة: "نظرًا لكون الملك تشارلز معجبًا كبيرًا بوالاس وغروميت، لم نتمكن من التفكير في طريقة أفضل لجذب انتباهه إلى المشاهد المروعة في مزارع RSPCA... لقد أوضح تشارلز أنه حساس لمعاناة الحيوانات في مزارع المملكة المتحدة - والآن هو الوقت المثالي له للتقدم ودعوة RSPCA لإسقاط المخطط المؤكد وقول الحقيقة حول تربية الحيوانات".