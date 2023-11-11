مسرحية "11 ـ 14".. رحلة في عمق المعاناة الإنسانية للمصابين بالاكتئاب‎

تسافر مسرحية "11 ـ 14"، للمخرج التونسي معز القديري، بحضورها إلى عمق المعاناة الإنسانية التي يعيشها المصابون بالاكتئاب، ورحلة التمزّق اليومي بين الأمل واليأس، والقوة والضعف، والحب والكراهية.

وتُصنّف المسرحية، التي عُرضت في مهرجان المسرح الوطني التونسي، ضمن مدرسة مسرحيات الـ "بسيكودراما" التي تسلط الضوء على القضايا النفسية وتوظّف الألوان والأصوات وجميع مكونات خشبة المسرح للتعبير عن الحالة النفسية للممثلين.

وفي المسرحية يظهر الممثلان مروان ميساوي وهيثم مومني لتجسيد شخصيتين تتراوح علاقتهما بين التقارب والتنافر، ولكل منهما مواطن ضعف يحاول إبرازها للآخر للتخفيف من وطأة العذاب النفسي الذي يعيشه.