طليقة إعلامي باكستاني شهير تدهس ضابطا بعد رفضها "مخالفتها" (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول في باكستان جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثق جدالا محموما بين امرأة وضابط شرطة في إسلام آباد انتهى نهاية صادمة.

ويمكن مشاهدة امرأة متوقفة في مركبتها في الفيديو المعني، بينما يتحدث معها ضابط شرطة عند أحد الحواجز على الطريق السريع.

ووفق وسائل إعلام محلية، احتدم الجدال بين الضابط والمرأة والذي تحول سريعا إلى مشاجرة، بعد أن رفضت الشرطة السماح لها بالمرور، فما كان من المرأة إلا أن قادت سيارتها متجاهلة الحاجز لتصدم بضابط شرطة آخر كان يقف عنده، وتفرّ مسرعة.

وتظهر اللقطات الضابط وهو يسقط على الأرض، بينما نجا من الحادث. بينما طاردت سيارة شرطة المرأة، التي تجاوزت الحاجز بعد اصطدامها به.