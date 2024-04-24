طليقة إعلامي باكستاني شهير تدهس ضابطا بعد رفضها "مخالفتها" (فيديو)
أثار مقطع فيديو متداول في باكستان جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثق جدالا محموما بين امرأة وضابط شرطة في إسلام آباد انتهى نهاية صادمة.
ويمكن مشاهدة امرأة متوقفة في مركبتها في الفيديو المعني، بينما يتحدث معها ضابط شرطة عند أحد الحواجز على الطريق السريع.
ووفق وسائل إعلام محلية، احتدم الجدال بين الضابط والمرأة والذي تحول سريعا إلى مشاجرة، بعد أن رفضت الشرطة السماح لها بالمرور، فما كان من المرأة إلا أن قادت سيارتها متجاهلة الحاجز لتصدم بضابط شرطة آخر كان يقف عنده، وتفرّ مسرعة.
وتظهر اللقطات الضابط وهو يسقط على الأرض، بينما نجا من الحادث. بينما طاردت سيارة شرطة المرأة، التي تجاوزت الحاجز بعد اصطدامها به.
ووفقا لتقارير، فإن الحادثة وقعت في الأول من يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وأوقفت الشرطة المرأة بالقرب من تول بلازا على الطريق السريع؛ بسبب السرعة الزائدة.
ومع ذلك، رفضت المرأة تقديم المعلومات التي طلبها الشرطي رغم مخالفتها السرعة.
وفي بيان لمنفذ الإعلام الرقمي المحلي "باكستان 24"، فإن المرأة هربت إلى الخارج بعد أن صدمت رجل الشرطة وتجاوزت الحاجز.
كما ذكر المنفذ أن السيدة هي زوجة الإعلامي التلفزيوني الشهير أمير متين. ومع ذلك، أكد الإعلامي متين أنه انفصل عنها بالفعل، ولم تعد زوجته.