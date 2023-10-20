تايلور سويفت تقع في شباك ترافيس كيلسي.. وهذا موقف والديها

تصدرت صور المغنية الأمريكية تايلور سويفت ونجم كرة القدم ترافيس كيلسي الصحف والمجلات، خاصة بعد انتشار أخبار تفيد بتواعدهما.

وتناولت تقارير جديدة أن علاقة تايلور وكيلسي تخطت حدود الصداقة، وأصبحت علاقة غرامية بامتياز.

وأكدت التقارير أن تايلور (33 عاما)، قد وقعت بغرام ترافيس (34 عاما)، وفقا لما كشفه مصدر مقرب من صديقتها المفضلة الممثلة بليك لايفلي.

وقال المصدر: "تايلور تشعر بأنها فتاة محظوظة جدا، لأنها عثرت على ترافيس في هذا الوقت".

الشريك المناسب

وأشار المصدر إلى أن والدي تايلور سعيدان بعلاقتها مع ترافيس ويقدمان لها الدعم، كما يعتقدان أنه الشريك المناسب لها، خاصة بعد أن كانا قاسيين معها سابقا فيما يتعلق بمسألة اختيار شريكها.

وأضاف المصدر: "كل ما يريدانه هو أن تكون ابنتهما تايلور مع شريك يحافظ على أمانها ويحبها من قلبه".

وبينما تواصل تايلور وترافيس اكتشاف بعضهما، حل الثنائي كضيفين على برنامج Saturday Night Live مؤخرا، حيث ظهر ترافيس بمسرحية هزلية حول العلاقة بين الزوجين.