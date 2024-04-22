عمرو يوسف يكشف لـ"إرم نيوز" كواليس تنفيذ المشاهد الخطيرة في فيلم "شقو"
أعرب الفنان المصري عمرو يوسف عن سعادته بتجربة فيلم "شقو" الذي بدأ عرضه في دور السينما في مصر أول أيام عيد الفطر، وحقق إيرادات ضخمة تجاوزت 50 مليون جنيه مصري إلى جانب بدء عرضه في بعض الدول العربية أيضا منذ أيام.
وكشف عمرو يوسف في حديث لـ"إرم نيوز"، عن أصعب المشاهد التي واجهته بفيلم "شقو"، قائلا: "تنفيذ مشاهد الأكشن كانت الأصعب من بين أحداث الفيلم؛ نظرًا لما حملته من خطورة، مؤكدا في الوقت نفسه على دقة المخرج كريم السبكي في تنفيذها".
ونفى عمرو يوسف الاستعانة بـ "دوبلير" لتنفيذ مشاهد الآكشن الخطيرة بدلا منه خلال تصوير أحداث الفيلم، مؤكدا على أنه لم يسبق له الاستعانة بـ"دوبلير" بأي عمل فني قدمه من قبل.
وعن العوامل التي جذبته لفيلم "شقو" أوضح: "جذبتني الكثير من الأشياء حيث أعجبني الفيلم بشكل عام منذ البداية وكذلك الدور وقت قراءة العمل وعرضه علي، لا أنجذب للدور الذي أقدمه فقط بل للتجربة بشكل عام في المقام الأول وهذا ما حدث معي بفيلم شقو حينما قرأت نص العمل وجذبني منذ القراءة الأولى له، سعدت جدًّا بالتجربة والحضور وسط هذا الكم الكبير من النجوم المشاركين في العمل".
وتطرق عمرو للحديث عن تجربة فيلم "ولاد رزق 3"، والذي يحمل اسم "القاضية"، مشيرا إلى أنه ما زال مستمرا في تصوير الفيلم ويتبقى له أسبوعين تصوير فقط، حيث تم عرض الإعلان التشويقي الأول للفيلم منذ أيام قليلة وحقق مشاهدات مرتفعة، وأن هذا الفيلم يعتبر من أهم الأعمال السينمائية المرتقبة لدى الجمهور خلال عام 2024 الجاري خصوصا من الكثير من مشاهد الآكشن التي يحملها".
وبسؤاله عن وجود الكثير من الأسماء التمثيلية الهامة بفيلم "شقو"، وعما إذا كانت السينما لها معايير خاصة تُحدد هذه الأمور، قال: "السيناريو والنص يُحددان ذلك الأمر وليس له علاقة بالسينما أو الدراما، فلقد اجتمعت أنا وأمينة خليل في عدة أعمال فنية سابقة، وكذلك أنا ودينا الشربيني في أكثر من عمل، وأيضا قدمت مع محمد ممدوح أكثر من خمسة أعمال فنية بداية من ظرف أسود وجراند أوتيل وكدبة كل يوم وغيرها من الأعمال".
وأضاف: "أنا متعود على التعاون مع هذه الأسماء وأحب العمل معها للغاية، فيلم شقو يجمعني بالنجمة الكبيرة يسرا للمرة الأولى وأحب هذه النجمة جدا وأُقدرها ووجودها إضافة كبيرة لنا في هذا العمل، فالفكرة ليست حسابات سينما وتليفزيون وخصوصا أن النص هو ما يحكم والدور المميز هو ما يجذب الممثل، ومشاركتنا بالعمل نابعة من حبنا للفكرة وللأدوار المختلفة التي يظهر بها كل نجم وفنان من هؤلاء المذكورين خلال أحداث العمل".
وأوضح عمرو يوسف أنه يحضر لمشروع سينمائي آخر جديد لم يبدأ في العمل عليه؛ بسبب ارتباطه بتصوير فيلمي "شقو"، و "ولاد رزق 3".
والجدير بالذكر أن عمرو يوسف غاب هذا العام عن الحضور في موسم دراما رمضان الماضي، وظهر عام 2023 في بطولة مسلسل "الكتيبة 101"، والذي يعتبر آخر أعماله الدرامية.