عمرو يوسف يكشف لـ"إرم نيوز" كواليس تنفيذ المشاهد الخطيرة في فيلم "شقو"

أعرب الفنان المصري عمرو يوسف عن سعادته بتجربة فيلم "شقو" الذي بدأ عرضه في دور السينما في مصر أول أيام عيد الفطر، وحقق إيرادات ضخمة تجاوزت 50 مليون جنيه مصري إلى جانب بدء عرضه في بعض الدول العربية أيضا منذ أيام.

وكشف عمرو يوسف في حديث لـ"إرم نيوز"، عن أصعب المشاهد التي واجهته بفيلم "شقو"، قائلا: "تنفيذ مشاهد الأكشن كانت الأصعب من بين أحداث الفيلم؛ نظرًا لما حملته من خطورة، مؤكدا في الوقت نفسه على دقة المخرج كريم السبكي في تنفيذها".

ونفى عمرو يوسف الاستعانة بـ "دوبلير" لتنفيذ مشاهد الآكشن الخطيرة بدلا منه خلال تصوير أحداث الفيلم، مؤكدا على أنه لم يسبق له الاستعانة بـ"دوبلير" بأي عمل فني قدمه من قبل.

وعن العوامل التي جذبته لفيلم "شقو" أوضح: "جذبتني الكثير من الأشياء حيث أعجبني الفيلم بشكل عام منذ البداية وكذلك الدور وقت قراءة العمل وعرضه علي، لا أنجذب للدور الذي أقدمه فقط بل للتجربة بشكل عام في المقام الأول وهذا ما حدث معي بفيلم شقو حينما قرأت نص العمل وجذبني منذ القراءة الأولى له، سعدت جدًّا بالتجربة والحضور وسط هذا الكم الكبير من النجوم المشاركين في العمل".