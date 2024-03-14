"ضرب الزوجات".. عادة رمضانية غريبة في هذا البلد (صور)

تتبع الشعوب المسلمة في شهر رمضان، كل عام، عادات منها التقليدي ومنها الطريف، لكن أن يكون من عادة شعب مسلم "ضرب الزوجات" فهو أمر شديد الغرابة.

وتعد عادة "ضرب الزوجات" لدى قبائل "اللانغو" في أوغندا، التي يقطنها 10 ملايين مسلم، من أغرب العادات التي ترافق شهر رمضان.