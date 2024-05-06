اليمن.. العثور على مؤذن جامع مذبوحا في لحج

فُجعت محافظة لحج جنوبي اليمن، اليوم الإثنين؛ إثر العثور على مؤذن الجامع الكبير بمديرية حالمين، مذبوحًا بطريقة بشعة في منطقة نائية عن مركز المديرية الواقعة في الشمال الشرقي للمحافظة.

وأكد أمين عام مديرية حالمين، محمد عبد الله مسعد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن مؤذن الجامع الكبير الحاج مساعد ناصر، وُجد مذبوحًا في غرفة صغيرة قرب منطقة "حلية" التي تقع فيها أرضه الزراعية.

من جانبه، قال مدير أمن مديرية حالمين، النقيب محمد مطلق جابر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن السلطات الأمنية بالمديرية تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص، صباح اليوم الإثنين، يفيد بوجود شخص مقتول، "وتوجهنا إلى المنطقة، وعثرنا على مؤذن الجامع الكبير الحاج مساعد ناصر، مذبوحًا بطريقة إرهابية بشعة".