اليمن.. العثور على مؤذن جامع مذبوحا في لحج
فُجعت محافظة لحج جنوبي اليمن، اليوم الإثنين؛ إثر العثور على مؤذن الجامع الكبير بمديرية حالمين، مذبوحًا بطريقة بشعة في منطقة نائية عن مركز المديرية الواقعة في الشمال الشرقي للمحافظة.
وأكد أمين عام مديرية حالمين، محمد عبد الله مسعد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن مؤذن الجامع الكبير الحاج مساعد ناصر، وُجد مذبوحًا في غرفة صغيرة قرب منطقة "حلية" التي تقع فيها أرضه الزراعية.
من جانبه، قال مدير أمن مديرية حالمين، النقيب محمد مطلق جابر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن السلطات الأمنية بالمديرية تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص، صباح اليوم الإثنين، يفيد بوجود شخص مقتول، "وتوجهنا إلى المنطقة، وعثرنا على مؤذن الجامع الكبير الحاج مساعد ناصر، مذبوحًا بطريقة إرهابية بشعة".
وذكر جابر أن الحاج مساعد ناصر، يملك أرضًا بالشراكة مع أحد الأشخاص في منطقة بعيدة عن مسكنه الرئيس، اعتاد على رعي أغنامه فيها، ولديه غرفة صغيرة في هذه المنطقة الزراعية.
وأكد أن الأجهزة الأمنية بالمديرية باشرت التحقيقات فور عثورها على المجني عليه بحضور النيابة العامة، ولا تزال عملية جمع الاستدلالات المطلوبة جنائيًا جارية حتى الآن في المنطقة التي عثر على جثمانه فيها، ومع القاطنين حولها؛ للوصول إلى الحقيقة.