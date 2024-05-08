إيران.. عاصفة رملية شديدة تتسبب بأضرار وانهيارات (فيديو)
تسببت عاصفة رملية شديدة، الأربعاء، بأضرار لحقت في البيوت والأملاك بمحافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "عاصفة رملية ضربت المناطق الواقعة بين مدينتي سبزوار وشاهرود الواقعة غربي محافظة خراسان رضوي بسرعة 110 كم في الساعة".
ووفقًا للتقارير، تسببت العاصفة في وقوع حوادث، مثل: سقوط الأشجار على كابلات الكهرباء والسيارات والطرق، فضلًا عن انهيار أسقف بعض المنازل في تلك المناطق".
فيما أفادت وكالة أنباء "أخر الأخبار"، بأن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج زوجين وطفلهما البالغ من العمر عامين من تحت الأنقاض جراء انهيار سقف منزلهم.