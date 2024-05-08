إيران.. عاصفة رملية شديدة تتسبب بأضرار وانهيارات (فيديو)

ووفقًا للتقارير، تسببت العاصفة في وقوع حوادث، مثل: سقوط الأشجار على كابلات الكهرباء والسيارات والطرق، فضلًا عن انهيار أسقف بعض المنازل في تلك المناطق".

فيما أفادت وكالة أنباء "أخر الأخبار"، بأن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج زوجين وطفلهما البالغ من العمر عامين من تحت الأنقاض جراء انهيار سقف منزلهم.