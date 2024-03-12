بعد معركة عنيفة.. طالبة تتعرض لإصابات بليغة على يد زميلتها (فيديو)

تعرضت طالبة في إحدى المدارس لإصابات بليغة جعلتها تدخل المستشفى في حالة صحية حرجة، بعد أن تعرضت للضرب بوحشية على يد زميلتها.

وأقدمت إحدى طالبات ثانوية "هازلوود إيست" على الاعتداء بعنف شديد على زميلة لها، حسب ما أعلنت شرطة مقاطعة "سانت لويس" في ولاية ميزوري الأمريكية.

ووثقت طالبات الواقعة المروعة بالكاميرا، حيث ظهرت فيه طالبة سمراء البشرة وهي تنهال على زميلتها بلكمات بشكل عنيف حتى أسقطتها أرضاً، واستمرت في ضرب رأسها بالأرض حتى أفقدتها الوعي.

وظهرت الضحية ملقاة على الأرض تعاني من نوبة صرع عقب الضرب المبرح الذي تلقته، بينما كانت مجموعات من المراهقين الآخرين يتشاجرون على بعد أقدام فقط.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه بها تبلغ من العمر 15 عاماً وهي محتجزة حالياً لدى محكمة الأسرة في مقاطعة سانت لويس بتهم الاعتداء.