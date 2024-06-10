أحمد العوضي يعلّق على المسلسل الجديد لياسمين عبد العزيز (صور)
علق الممثل المصري أحمد العوضي على منشور لطليقته الممثلة ياسمين عبد العزيز، تضمن صور الإعلان عن توقيعها عقد المسلسل الجديد الذي ستقوم ببطولته في رمضان المقبل.
ونشرت ياسمين عبد العزيز صوراً عبر حسابها في فيسبوك، لتوقيعها عقد مسلسلها الجديد، قائلة: "مسلسل رمضان 2025 بإذن الله إنتاج سينرجي تامر مرسي حسام شوقي".
وقال العوضي معلقاً على تعاقد ياسمين على مسلسلها الجديد: "هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله".
وردّت ياسمين على تعليق طليقها العوضي قائلة: "وانت كمان يا أحمد إن شاء الله تكسر الدنيا".
وختمت ياسمين ردها على العوضي بصورة تعبيرية لفتاة ترسل قبلة.