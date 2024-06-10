أحمد العوضي يعلّق على المسلسل الجديد لياسمين عبد العزيز (صور)

علق الممثل المصري أحمد العوضي على منشور لطليقته الممثلة ياسمين عبد العزيز، تضمن صور الإعلان عن توقيعها عقد المسلسل الجديد الذي ستقوم ببطولته في رمضان المقبل.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صوراً عبر حسابها في فيسبوك، لتوقيعها عقد مسلسلها الجديد، قائلة: "مسلسل رمضان 2025 بإذن الله إنتاج سينرجي تامر مرسي حسام شوقي".