أحمد مكي ينتقل إلى دوار "الكبير" في المزاريطة

أكد النجم المصري أحمد مكي، أنه انتقل برفقة أسرة مسلسله الجديد "الكبير أوي 4" إلى عزبة الصليبة، التي يتواجد فيها ديكور "المزاريطة"، وذلك لتصوير عدد من مشاهد شخصية "الكبير" التي يقدمها في المسلسل.

وقال مكي في تصريحات خاصة لـ "إرم" أنه انتهى أخيرا من تصوير عدد من المشاهد الخارجية داخل مطار القاهرة، وعدد من الشوارع المتفرقة بالقاهرة، مشيرا إلى أنه انتقل إلى عزبة الصليبة لاستكمال التصوير هناك.

وأضاف قائلا: من المقرر أن أصور عدد من مشاهدي داخل دوار "الكبير"، حيث اعتز بشدة بهذا المكان بعدما شهد على نجاحاتي التي حققتها عبر هذا العمل خلال السنوات الماضية، ولذلك يحظى بمكانة خاصة في قلبي.

ويشارك في بطولة "الكبير أوي 4" كلا من دنيا سمير غانم، محمد شاهين، هشام اسماعيل، وعدد من النجوم الشباب.