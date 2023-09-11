أنقى ماسة زرقاء تعرض في دبي ليوم واحد فقط

يعرض مركز دبي المالي العالمي، اليوم الاثنين، ماسة زرقاء نادرة من حيث الحجم واللون، والنقاء، يطلق عليها The Infinite Blue التي يبلغ وزنها 11,28 قيراط.

وجرى قطع الماسة على شكل الرقم 8 الذي يُعتبر ميمونًا في العديد من الدول الآسيويّة، كما إنه قطع يُضفي إشراقًا مثاليًّا على الأحجار الكريمة.

وستبقى الماسة في دبي ليوم واحد فقط قبل انتقالها إلى هونغ كونغ حيث ستُشارك بمزاد تُنظّمه دار "سوثبي" للمزادات خلال الشهر المُقبل.

ويجري العرض لمدة يوم واحد فقط في "مركز دبي المالي العالمي" بين الساعة الـ10 صباحًا والـ4 عصرًا.

ويتميّز هذا الحجر بالجمال، والندرة، والحرفيّة في القطع. وقد تمّ استخراجه من منجم كولينان في جنوب أفريقيا، وهو المنجم الوحيد عالميًّا الذي يُنتج ماسًا أزرق عالي الجودة في الفترة الأخيرة.

أما زيارة هذه الماسة القصيرة إلى دبي فتأتي في إطار جولتها العالميّة وتهدف إلى تمكين الجمهور من الاطلاع على جمالها بشكل مباشر قبل أن تسلك طريقها إلى هونغ كونغ لتُشارك بمزاد يُقام في الـ5 من أكتوبر المقبل.