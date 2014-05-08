صورة.. ابنة "ويل سميث" القاصر في الفراش مع ممثل عشريني

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

طفلة الممثل الشهير بـ13 عاماً تظهر في صورة فاضحة مع ممثل سابق في مسسلس "هانا مونتانا"، حيث نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.