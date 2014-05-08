صورة.. ابنة "ويل سميث" القاصر في الفراش مع ممثل عشريني

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورة فاضحة للفنانة الصغيرة ويلو سميث (13 سنة) ابنة نجم هوليود الشهير "ويل سميث" في وضع جنسي مثير في الفراش مع الممثل الشاب مويسيس أرياس (20 سنة).
وأشارت إلى أن الصورة التي نشرت بالأبيض والأسود أثارت ضجة شديدة في أعقاب نشرها على الإنترنت، حيث أحرجت الممثل الشهير "ويل سميث" نظراً لأن الفتاة لا زالت قاصراً.
يذكر أن الممثل الشاب أرياس الذي يظهر في الصورة مع ابنة سميث اشتهر بدور "ريكو" في مسلسل الأطفال الشهير "هانا مونتانا" مع المطربة الأمريكية المثيرة للجدل "مايلي سايرس".