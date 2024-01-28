أصالة نصري عن أغنية "صندوق": سوريا موجودة بصوتي

تثبت الفنانة السورية أصالة نصري مرة بعد أخرى، أنها قادرة على اختراق آفاق جديدة بصوتها، من خلال خيارات مدروسة للكلمات واللحن، وتحقيق أقصى قدر من الاندماج مع المعنى، بحيث يصبح أداؤها أشبه باكتشاف جديد لقدرتها على بثّ روحها فيما تُغنِّيه.

هذا بعض مما يمكن قوله عن أغنية "صندوق" التي افتتحت بها "صولا" الجزء الثاني من ألبومها "لحقت نفسي"، والتي قالت عنها على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي: "نقّيت ها الأغنية كهدية لروحي اللي بحاول بشتى الطرق داريها وطبطب عليها، مشان توصلكم متل ما بدي ياها تكون تعين وتفرح وتطبطب... سوريا موجودة بصوتي وبلغتي باقية ما زاحت.."

وأضافت: "وها الأغنية من كتر ما حبّيتها غنّيتها مرات ومرات، ومن أستوديوهات ببلاد مختلفة، وكل مرة كنت عم غنيها بطريقة ولما سألت حالي" على شو بصوتي عم دوِّر؟ عرفت بدي يكون مجروح بس فيه كتير أمل، ما فيه يأس قد ما فيه صبر، مو مخذول من ناس قد ما كتار أنصفوه، فيه طفولة قد ما فيه نضج، وبكل ها المشاعر غنِّيت".

أغنية "صندوق" من كلمات الشاعر السوري "رامي قحطان كوسا" الذي استطاع أن يكثِّف حنينه كلّه في ذاك الصندوق، جاعلاً منه أرشيفاً للمشاعر الصادقة، من خلال تصويره ببلاغة البساطة لجدلية العلاقة بين الماضي والحاضر وما تضمره من حكايات، ثم حديثه عن غياب الأب الطاغي، وحنان الأم المتجذِّر، عن الحب الأوَّل وشجرة العائلة الوارفة، عن رفاق الصبا والشوق للبيت بمعناه الأجمل.