صور.. بريطانية تتصيد الأفارقة "الفقراء" للزواج منها

إرم – (خاص) من محمود صبري

أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية قصة السيدة البريطانية البدينة "دينيس هاردويك"، والتي وصفتها الصحيفة بأغبى سيدة في بريطانيا، مشيرة إلى أن دينيس تتصيد الشباب الأفارقة وتتزوجهم.

وقالت الصحيفة إنّ دينيس (45 سنة) أنهت للتو علاقتها مع الشاب الصغير ابن دولة جامبيا بعد زواج قصير ودخلت في علاقة جديدة مع شاب آخر من نفس الدولة الأفريقية.

وأشارت إلى أنّ الشاب الأول كان يستغلها وكل ما رآه من وراء تلك العلاقة هو المال والفيزا إلا أنّ تلك السيدة الغبية لا تتعلم وتزوجت من ابن جلدته (28 سنة) بعد ثلاثة أشهر من طلاقها رغم مقاطعة ابنها الأكبر (24 سنة) لها بسبب تصرفاتها الغريبة.

ونقلت الصحيفة عن دينيس قولها: "أعرف أن من سيقرأون ذلك التقرير سيقولون بالقطع إنني أغبى سيدة ببريطانيا ولكني لا آبه لآرائهم. أنا استفتي قلبي في كل ما أفعله، وهذا الشاب سيطر على فؤادي".

وتقول دينيس إنها تعشق الأفارقة وتؤكد أنها تنفق كل أموالها من أجل استمرار العلاقة مع حبيبها الجديد.