صور.. "قرش العفريت" النادر في شبكة صيادين أمريكيين

أوقعت الصدفة ثاني سمكة قرش العفريت في شبكة مجموعة من الصيادين في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي تعود لفترة ما قبل التاريخ.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن سمكة قرش العفريت النادرة تعيش في الأعماق السحيقة باليابان وخليج المكسيك ويصل طولها نحو 18 قدماً وتتميز بلونها البمبي وأسنانها الحادة، حيث تم العثور على أول سمكة من هذا النوع قبل 10 سنوات.

والمعروف أن العلماء لا يستطيعون تحديد حجم وعمر سمكة العفريتGoblin Shark ، فهي أحد أغرب وحوش الأعماق، حيث أنها تعيش في الأعماق السحيقة للمحيط تحت آلاف الكيلو مترات من سطح ماء المحيطات، وتتميز بجلدها شـبه الشفاف الذي يعطيها لـوناً وردياً تختفي السمكة بسببه تماماً وتصبح غير مرئية للفريسة ثم تظهر مرة واحدة وتفترس الضحية.

ويعتقد العلماء أن النتؤ الموجود في الجزء العلوي من رؤوس تلك الأسماء الخطيرة يعمل كـرادار للتعرف على فريستة نظراً للظلمة الشديدة في هذا العمق المخيف.

سقطت سمكة العفريت النادرة بمحض الصدفة في شبكة مجموعة من الصيادين الأمريكيين بخليج المكسيك، والذي أكدوا جميعاً شعورهم بخوف شديد وهلع أثناء سحبهم الشبكة عندما رأوا ذلك المخلوق الغامض.

ويقول كارل مور، أحد الصيادين الذين نجحوا في اصطياد تلك السمكة العملاقة: "أنا حتى لم أعرف ما هذا الشيء الذي اصطدته. كما أنني لم أتمكن من وزنها لأن ذلك المخلوق يمتلك أسنان حادة للغاية، والتي قد تؤدي إلى دمار شديد".