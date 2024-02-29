مقتل أحد أفراد طاقم مروحية تحطمت قبالة سواحل النرويج

وكانت مراكز تنسيق الإنقاذ المشترك في النرويج، أعلنت عن انتشال 6 أفراد من طاقم المروحية بعد تحطمها، وسقوطها في البحر.

وأفاد مستشفى جامعة هوكالاند الأكبر في المنطقة بأنه استقبل الأشخاص الستة لكن حالتهم الطبية لم تتضح بعد، قبل أن تعلن الشركة في بيان لها عبر منصة "إكس" وفاة أحدهم.

وبينت هايدي وولف هايمارك مديرة شركة "بريستو" في النرويج لصحيفة "ستافنجر أفتنبلاد" اليومية إن المروحية مملوكة لشركتها.

وتقوم شركة "بريستو" النرويجية بنقل الطاقم من وإلى منصات النفط والغاز في بحر الشمال.

وقال مسؤول في خدمة الإنقاذ لقناة "تي.في2" إن المنطقة كانت تتعرض لرياح شديدة وقت وقوع الحادث.

وأظهرت بيانات الحركة الجوية، أن بضع طائرات إنقاذ هليكوبتر تحلق بالقرب من جزيرة غربي "بيرغن، وهي ثاني أكبر مدينة في النرويج ومركز مزدحم لصناعة النفط والغاز البحرية النرويجية.

وفي 2016، تحطمت مروحية إيرباص من طراز "سوبر بوما" كانت عائدة من بحر الشمال في المنطقة نفسها تقريبا؛ ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 13 شخصاً.

وأدى الحادث إلى تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات الهليكوبتر في صناعة النفط والغاز النرويجية.