صورة.. باسكال مشعلاني تستعرض أنوثتها الطاغية

إرم – (خاص) من محمود صبري
استعرضت الفنانة باسكال مشعلاني أنوثتها الطاغية من خلال نشرها صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي عبر موقع تحميل الصور "انستيغرام".
وبدت باسكال في أجمل إطلالاتها، حيث ارتدت فستان مثير يبرز مفاتن جسدها بشكل جذاب، وهو ما أضفى عليها المزيد من الأنوثة والرقة.
ونالت الصورة استحسان عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا "ايوه كده جمالك ماشا الله في كل الألوان والموديلات"، بينما كتب آخر "الله شو هالوقفة وقفت ملكة وطلتك طلت ملكة الله يحميكي ويطولي بعمرك يارب".