صور.. احتفال الفنانين بعيد الفصح على "تويتر"

إرم – (خاص) من محمود صبري

احتفل نجوم العالم العربي على صفحاتهم الرسمية على "تويتر" بعيد الفصح، حيث نشروا صور "الأرانب" والبيض الملون، وكتبوا عبارات التهنئة لأقباط الوطن العربي.

من جانبه، هنأ الفنان راغب علامة أقباط العالم العربي بالعيد، قائلا: "أتقدم إلى كل الأصدقاء والأحباب من الطوائف المسيحية الكريمة بأطيب التهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والحب والسلام".

كما احتفلت الفنانة إليسا بعيد الفصح مع معجبيها على موقع "تويتر" من خلال نشر صورة جديدة لها كتبت إلى جانبها: " Happy easter".

ونشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة أرنب من الشوكولاتة بمناسبة عيد الفصح وكتبت إلى جانبها: "Happy Easter everyone. Chocolate bunny day".

كما أهدت الفنانة ديانا حداد أقباط العالم صورة عليها أرنب وبيض ملون، كتبت إلى جانبها: "To all the Christian community all over the world"

بينما نشرت الفنانة منى زكي، صورة جديدة على صفحتها الرسمية، أثناء إعداد ابنتها ليلي لبيض شم النسيم، وعلقت منى على الصورة، قائلة "كل سنة و انتم طيبين! ياريت تكونوا بتقضو إجازة سعيدة، أنا وبنتي ليلي بنحتفل بشم النسيم".

وهنأ الفنان ستار سعد الفائز بلقب برنامج "ذا فويس" الأقباط بالعيد، قائلا: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد أخواننا المسيحيين يارب تكون سنة خير ومحبه على الجميع تحياتي لكم يا حلى ناس ...احبكم".