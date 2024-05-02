رابعة الزيات ترد على اتهامات استضافتها "تيك توكر" متهمًا باغتصاب الأطفال

ردَّت الإعلامية رابعة الزيات على الهجوم الذي تعرَّضت إليه مؤخرًا بسبب استضافتها مشهور "تيك توك" متهمًا باغتصاب الأطفال، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم بذلك، ومشيرة إلى أن الاتهامات وجهت إليه بعد فترة من استضافتها له.

وأضافت الزيات خلال مقطع صوتي نشرته عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام": "بالنسبة للهجوم الذي طال برنامج (فوق 18) وطالني بسبب استضافة تيك توكر شهير بموسم سابق وحلقة سابقة، وهذه الحلقة كانت تسلط الضوء على الأشخاص الذين يفعلون أشياء غريبة على تيك توك، وهذا الشخص كان مصفف شعر يقوم بتصفيف الشعر بطريقة غريبة".

واستكملت: "اليوم بعدما أعلِن أن هذا الشخص هو مجرم ومغتصب، فأنا كأم وكإعلامية، وكإنسانة تتحمّل كامل مسؤوليتها تجاه نفسها وتجاه المجتمع أدين بشدة هذا الفعل وأطالب بإنزال أقصى عقوبة بحق هذا المجرم، لكن أن أتعرض إلى الهجوم لأني استضفته وأنا لم أعلم بسلوكه، فهذا غير مقبول".

ووجّهت رابعة الزيات رسالة إلى مهاجميها، قائلة: "أحب أن أقول للأشخاص الذين يهاجمونني أتمنى أن تتريثوا قليلًا، لأنه عندما أستضيف أي شخصية مشهورة مثل مئات الأشخاص الذين استضفتهم من إعلاميين ومشاهير، وفنانين، لا أعرف خلفياتهم، ولا أدخل في غرفهم الخاصة، فقط نسلط الضوء على أمور ظاهرة للعلن، وفي حال ظهور أمور مشينة عنهم نحن أول من سيهاجمهم ويسلط الضوء على هذه السلبيات".

وأشارت الإعلامية اللبنانية إلى أنها ستقدم حلقة بشأن هذه القضية قريبًا، تفضح خلالها أفعالًا مشينة عن هذه الشبكة، لافتة إلى أنها تناولت قضايا مشابهة من قبل.

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت أمس الأربعاء، عددًا من المتهمين باستدراج أطفال واغتصابهم، بينهم أحد المشاهير على منصة "تيك توك" في البلاد.

وأفادت معلومات صحفية لجريدة "اللواء" المحلية، بأنه تم توقيف "تيك توكر" شهير، وهو يملك صالونًا للرجال، بتهمة استدراج الأطفال واغتصابهم، بعدما فضحه مؤثر شهير آخر كان أوقِف قبله بساعات.