زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة بإندونيسيا

ذكرت "وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية" أن زلزالاً بقوة 6.1 درجة وقع قبالة ساحل جزيرة جاوة، اليوم الجمعة، على عمق 10 كيلومترات.

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على بعد 132 كيلومتراً شمال توبان في مقاطعة جاوة الشرقية.

وأضافت الوكالة أنه من المستبعد حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) من جراء الزلزال.

وشعر السكان بالهزات بقوة في جاوة الشرقية، وعاصمتها سورابايا، وكذلك مدن في المقاطعات المجاورة، وفقًا لمنشورات متعددة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تلك المناطق.

وتتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يضم أكثر من 270 مليون نسمة، بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.