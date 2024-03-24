بعد الجدل.. قرار قضائي بإعادة عرض مسلسل "عالم الست وهيبة"

كشف مصدر مطلع لـ "إرم نيوز" اليوم الأحد الـ24 من مارس 2024 ، أن القضاء العراقي قرر إعادة عرض مسلسل "عالم الست وهيبة" بجزئه الثاني بعد اللغط الذي أُثير حوله.

وأشار المصدر إلى "أن محكمة الأعظمية قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف مسلسل "عالم الست وهيبة 2" بعد تقديم الشركة المنتجة للمسلسل الوثائق والتعاقدات اللازمة بينها وبين المؤلف صباح عطوان".

وكان نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي دعا، أمس السبت المصادف الـ23 من مارس 2024، القضاء الأعلى، إلى إعادة النظر بالحكم الصادر بإيقاف عرض المسلسل العراقي عالم الست وهيبة الجزء الثاني، معتبرًا القرار "مجحفًا بحق 400 ممثل وفني".

وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى حينها، أن "الأمر الولائي الصادر عن محكمة بداءة الأعظمية بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة" جاء بناء على الدعوى المقامة من قبل المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv)".