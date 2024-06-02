عمرها 20 قرنا.. العثور على مجوهرات ذهبية من ثقافة "غامضة" في كازاخستان
اكتشف علماء الآثار مجوهرات ذهبية ورؤوس سهام ومرآة برونزية كبيرة في منطقة تركستان بجنوب كازاخستان، وقدروا عمرها بحوالي 2000 عام.
ويعتقد الخبراء أن هذه القطع الأثرية صنعت في عهد ولاية كانجو، التي حكمت المنطقة من القرن الخامس قبل الميلاد وحتى القرن الرابع الميلادي، ولكن لا يُعرف عنها سوى القليل، حسبما أفاد موقع "لايف ساينس" Live Science.
وتبين أن المرآة البرونزية، بشكلها الدائري، وتصميمها المقوس بثمانية جوانب من الخلف، وفتحة مركزية للخيط، قد جاءت من الصين، حيث تحمل نمط سلالة هان، التي حكمت من 206 قبل الميلاد إلى 220 بعد الميلاد.
وكانت هذه الأنواع من المرايا ذات قيمة عالية في جميع أنحاء أوراسيا، وتم العثور على مرايا مماثلة في أفغانستان ومنطقة الأورال الجنوبية. وقيل إن وجود المرآة في موقع الدفن يوحي بأن المرآة التي دفنت هناك كانت ثرية وذات نفوذ.
وتوصلت مجموعة مكونة من أعضاء من جامعة أوزبكالي جانيبكوف في كازاخستان وعلماء آثار حكوميين محليين إلى الاكتشافات الأخيرة في منطقة أورداباسنسكي في تركستان.
وإلى جانب المرآة البرونزية، ضمت مجموعة القطع الأثرية عناصر مختلفة مثل "بروش" على الطراز الروماني يسمى الشظية، وخرز بأحجام مختلفة، وإبريق فخاري، وحذاء، ومشبك حزام، ورأس سهم مصمم لصيد الطيور. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك حلقان ذهبيان يعتقد أنهما من القرن الأول قبل الميلاد.
وقال العلماء إن الأقراط المزخرفة مصنوعة من سبيكة ملونة تسمى الذهب "متعدد الألوان" ومزينة بالفيروز والياقوت. وتتخذ الأقراط شكل هلال يرمز إلى القمر، مع زخارف إضافية تشبه عناقيد العنب، بهدف التقاط ضوء الشمس وعكسه.
وأوضح ألكسندر بودوشكين، قائد البعثة وعالم الآثار في جامعة أوزبكالي جانيبيكوف، أن ولاية كانجو كانت عبارة عن تحالف من شعوب مختلفة، بما في ذلك القبائل البدوية مثل السارماتيين، وشيونغنو، وربما السكيثيين المعروفين باسم ساكي.
وذكر بودوشكين أنه سيتم عرض القطع الأثرية قريباً في المتحف الوطني لجمهورية كازاخستان في أستانا.