عمرها 20 قرنا.. العثور على مجوهرات ذهبية من ثقافة "غامضة" في كازاخستان

اكتشف علماء الآثار مجوهرات ذهبية ورؤوس سهام ومرآة برونزية كبيرة في منطقة تركستان بجنوب كازاخستان، وقدروا عمرها بحوالي 2000 عام.

ويعتقد الخبراء أن هذه القطع الأثرية صنعت في عهد ولاية كانجو، التي حكمت المنطقة من القرن الخامس قبل الميلاد وحتى القرن الرابع الميلادي، ولكن لا يُعرف عنها سوى القليل، حسبما أفاد موقع "لايف ساينس" Live Science.

وتبين أن المرآة البرونزية، بشكلها الدائري، وتصميمها المقوس بثمانية جوانب من الخلف، وفتحة مركزية للخيط، قد جاءت من الصين، حيث تحمل نمط سلالة هان، التي حكمت من 206 قبل الميلاد إلى 220 بعد الميلاد.

وكانت هذه الأنواع من المرايا ذات قيمة عالية في جميع أنحاء أوراسيا، وتم العثور على مرايا مماثلة في أفغانستان ومنطقة الأورال الجنوبية. وقيل إن وجود المرآة في موقع الدفن يوحي بأن المرآة التي دفنت هناك كانت ثرية وذات نفوذ.