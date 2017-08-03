على خطى كاميرون.. أنجيلا ميركل تثير فضول الألمان بزيها “الدائم” في الإجازة الصيفية(صور)

في واقعة أثارت فضول الألمان، ظهرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار جولاتها الترفيهية في الصيف مرتدية نفس الملابس في نفس الأماكن على مدار الأعوام الخمسة السابقة.

وقد حذت المستشارة الألمانية بهذه الخطوة حذو رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ،حينما ارتدت نفس الملابس أثناء العطلة التي تقضيها في الجبال بالقرب من سولدا في إيطاليا.

وقد ارتدى كاميرون، 50 عامًا، نفس القميص الأزرق أثناء عطلة له في جزيرة إيبيزا في البحر المتوسط، وجزيرة مايوركا في إسبانيا، ومقاطعة كورنوال الساحلية في بريطانيا، وهو مشهد تكرر عندما تم رصد ميركل، 63 عامًا، وهي ترتدي نفس القميص باللون الأحمر والبنطال القصير البيج أثناء ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة على مدى السنوات الخمس الماضية إلى جانب زوجها يواكيم سوير 68 عامًا.